26 сентября из Перми уехал первый эшелон призванных по частичной мобилизации

Фото: скриншот с видеообращения Виктора Батмазова.

Вечером 26 сентября с территории сборного пункта краевого военного комиссариата на улице Докучаева уехал первый эшелон призванных по частичной мобилизации. Жителей со всего Пермского края отправили на 15 автобусах.

- Сбор произошел организованно, дисциплинированно. Хорошо сработали военный комиссар Пермского края, военные комиссары муниципальных образований. Резервисты отбывают в учебный центр, где в течение месяца будут проходить боевую подготовку, – сообщил министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов. - После этого они уедут в район своего предназначения. Пожелаем им удачи и успехов!

В первом эшелоне уехали не только мобилизованные, но и добровольцы. По сообщению пресс-службы минтербеза, упаднических настроений среди мужчин не было. Наоборот, ощущался боевой дух, сила, единство.

- Я тоже еду. А как поступить иначе? – вопрошал один из мобилизованных. – У меня здесь жена, мама и папа – кто, если не я, их будет защищать?

Когда автобусы тронулись в путь, заиграл марш «Прощание славянки». Провожая мужей, сыновей и братьев, их родные и близкие не сдерживали своих слез.

Уточним, с 22 сентября по вопросам частичной мобилизации в Пермском крае, как и по всей России, заработала горячая линия. Диспетчеры принимают звонки круглосуточно.

- Позвонить на горячую линию можно со стационарного телефона по номеру 112. Вам скажут: «Вы позвонили в Единую информационно-справочную службу Пермского края». По вопросам мобилизации нажмите цифру «1». Ответит диспетчер, которому можно задавать вопросы, - пояснили в пресс-службе минтербеза.

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