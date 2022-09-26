Глава Перми выразил соболезнование в связи с трагедией в ижевской школе

Фото: isi-rb.ru

Глава Перми Алексей Дёмкин выразил соболезнование в связи с трагедией в ижевской школе. Слова опубликованы в Telegram-канале мэра:

«Пермяки, как никто другой знают, какую боль сейчас чувствуют жители Ижевска. Отправил письмо главе города Олегу Бекмеметьеву со словами поддержки всем, кого коснулась трагедия в школе №88. Стойкости и мужества родным и близким погибших, сил пережить эту потерю. Скорейшего выздоровления пострадавшим».

Ранее слова соболезнования жителям Ижевска выразил глава Пермского края Дмитрий Махонин. В своем Telegram-канале губернатор отметил, что «в сердцах жителей Прикамья этот ужасный поступок отзывается особенной болью. Год назад мы пережили такую же трагедию в пермском университете». Дмитрий Махонин выразил искренние слова сочувствия родным и близким погибших, а также всей Республике.

Напомним, трагедия в ижевской школе №88 произошла сегодня утром. Мужчина, одетый во все черное, зашел в учебное заведение, выстрелил в охранника, а затем зашел в один из классов и стал стрелять по детям.

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