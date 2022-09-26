Скончалась еще одна пострадавшая в ДТП на площади Карла Маркса в Перми

В ДТП погибли две женщины. Фото: ВК "Подслушано Пермь".

В одной из больниц в Перми скончалась 82-летняя пострадавшая в ДТП, которое произошло 24 сентября в Перми. Об этом сообщили в Минздраве Пермского края.

Женщина получила серьезные травмы, медики госпитализировали ее в тяжелом состоянии, но спустя два дня женщина скончалась.

Напомним, автомобиль Nissan Qashqai на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта, ДТП случилось на площади Карла Маркса, на месте погибла 85-летняя женщина. В больнице остается 32-летняя пострадавшая. По информации ГИБДД Прикамья, в момент ДТП 70-летнему водителю иномарки стало плохо за рулем. После автоаварии он отказался от госпитализации.

По информации источника КП, погибшие женщины были подругами, вели активный образ жизни, участвовали в городских мероприятиях и много путешествовали.

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