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"Бизнес-новости": Пермь26 сентября 2022 13:36

Сбер перевел основной сайт на сертификаты Минцифры

Это обеспечит независимость банка от иностранных удостоверяющих центров
Екатерина Яганова
Фото: Сбер

Фото: Сбер

Сбер перевел сайт sberbank.ru на сертификаты шифрования, выпущенные Национальным удостоверяющим центром (НУЦ) Минцифры. Обновление проведено в рамках широкомасштабного перехода сайтов, ресурсов и систем Сбера на отечественные сертификаты. Это обеспечит независимость банка от иностранных удостоверяющих центров.

Для бесперебойного и безопасного доступа к веб-ресурсам банка Сбер рекомендует клиентам установить сертификаты Минцифры на свои устройства, воспользовавшись инструкциями.

Установка сертификатов бесплатна и возможна по двум сценариям. Первый — скачать их на портале Госуслуг и установить на устройство, следуя инструкции. Второй — перейти на использование браузера, поддерживающего сертификаты Минцифры.