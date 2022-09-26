В Перми на Красавинском мосту столкнулись семь машин

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В 14.30 на Красавинском мосту Перми произошло массовое ДТП. Из-за несоблюдения дистанции при движении «сцепились» шесть машин. Зачинщиком стал 30-летний водитель «Фольксвагена поло». На скорости он влетел в «Тойоту ленд крузер», которая по инерции въехала во впереди идущий «Рено логан». Тот в свою очередь налетел на «Фольксваген гольф». В этот же момент в «Гольф» въехала «Тойота фортунер», в которую влепилась «Газель».

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, пострадавших и погибших в ДТП нет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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