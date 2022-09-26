Поезд из Новороссийска привез жительницу Пермского края к приставам

Женщина задолжала на воспитание сыновей более 300 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы встретили должницу у поезда, когда она возвращалась с отдыха на Черноморском побережье. Но не для того, чтобы порадоваться за нее, а напомнить о родительском долге содержать своих детей.

У 36-летней жительницы Очерского района четверо сыновей. Но из-за нежелания заниматься их воспитанием ее давно лишили родительских прав. Мальчики, младшему из которых всего четыре года, находятся в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Суд обязал нерадивую мать платить алименты на их содержание в размере ½ доли доходов ежемесячно, что алиментщицу совсем не устроило. В феврале она исчезла из поля зрения судебных приставов, которые в течение полугода неоднократно пытались застать ее дома, по месту прописки, но тщетно. Требования о явке на прием тоже были проигнорированы. В итоге женщину объявили в исполнительный розыск.

Задержать должницу помог случай. Как сообщает краевое УФССП, на днях судебному приставу, который осуществлял розыск, поступила информация о том, что алиментщица прибывает в Верещагино ночным поездом «Новороссийск-Пермь». В назначенный час сотрудник ведомства встречал женщину на перроне. С железнодорожного вокзала ее доставили в отделение судебных приставов, где вручили предупреждение об административной и уголовной ответственности. Розыскное дело прекращено.

Но! Если горе-мать не начнет гасить долг перед детьми (на сегодня он составляет около 325 тысяч рублей), ее ждут меры административно-правового характера.

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