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Общество26 сентября 2022 12:54

Поезд из Новороссийска привез жительницу Пермского края к приставам

Женщина задолжала на воспитание сыновей более 300 тысяч рублей
Екатерина Яганова
Женщина задолжала на воспитание сыновей более 300 тысяч рублей.

Женщина задолжала на воспитание сыновей более 300 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы встретили должницу у поезда, когда она возвращалась с отдыха на Черноморском побережье. Но не для того, чтобы порадоваться за нее, а напомнить о родительском долге содержать своих детей.

У 36-летней жительницы Очерского района четверо сыновей. Но из-за нежелания заниматься их воспитанием ее давно лишили родительских прав. Мальчики, младшему из которых всего четыре года, находятся в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Суд обязал нерадивую мать платить алименты на их содержание в размере ½ доли доходов ежемесячно, что алиментщицу совсем не устроило. В феврале она исчезла из поля зрения судебных приставов, которые в течение полугода неоднократно пытались застать ее дома, по месту прописки, но тщетно. Требования о явке на прием тоже были проигнорированы. В итоге женщину объявили в исполнительный розыск.

Задержать должницу помог случай. Как сообщает краевое УФССП, на днях судебному приставу, который осуществлял розыск, поступила информация о том, что алиментщица прибывает в Верещагино ночным поездом «Новороссийск-Пермь». В назначенный час сотрудник ведомства встречал женщину на перроне. С железнодорожного вокзала ее доставили в отделение судебных приставов, где вручили предупреждение об административной и уголовной ответственности. Розыскное дело прекращено.

Но! Если горе-мать не начнет гасить долг перед детьми (на сегодня он составляет около 325 тысяч рублей), ее ждут меры административно-правового характера.

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