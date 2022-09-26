Какие комплексные решения для интернет-торговли выбрать предпринимателям

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В наше время, когда приобретением товаров и услуг с помощью смартфона никого не удивишь, многие предприниматели, занимаются продажами в соцсетях, на маркетплейсах и собственных сайтах.

Существуют решение для интернет-торговли, в котором доступны сервисы, полезные как действующим предпринимателям, так и тем, кто только начинает онлайн-бизнес. Оно включает платформу для организации интернет-продаж inSales, специальные условия расчетно-кассового обслуживания в Сбере, инструменты приема онлайн-оплаты от Юkassa, чат-бот для сайта или мессенджера СберБизнесБот и сервис для увеличения конверсии СберЛид. Так, с помощью платформы inSales можно добавлять товары в каталог, выгружать их на маркетплейсы и в соцсети, а еще - самостоятельно создавать интернет-магазины в несколько кликов без помощи программистов.

Решение для интернет-торговли дает возможность подключить онлайн-оплату и облачную кассу, а также открыть расчетный счет с подходящим пакетом услуг: "Только для ИП" (для индивидуальных предпринимателей) или "Набирая обороты" (для юридических лиц). Во все пакеты услуг включены востребованные нефинансовые сервисы, такие как: Юрист для бизнеса, Бухгалтерия для ИП, Работа.ру, Электронный документооборот.

СберБизнесБот - облачный сервис на базе AI - позволяет компаниям быстро создавать своего чат-бота, который ускорит обработку обращений клиентов, повысит уровень сервиса и оптимизирует расходы. Предпринимателям больше не придется тратить время на отправку однообразных инструкций каждому клиенту, а покупатели быстрее будут получать ответы на свои вопросы.

А сервис для увеличения конверсии СберЛид поможет сделать сайт удобнее для пользователей и удержать клиентов, предлагая им дополнительные товары и скидки и напоминая о товарах в корзине.

Все эти сервисы доступны онлайн, а ассортимент будет расширяться.