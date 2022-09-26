В Перми появятся три пункта вакцинации от ковида и гриппа

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на неделе откроют три мобильных пункта вакцинации от гриппа и коронавируса. Об этом сообщает краевой Минздрав.

Так, с 27 по 30 сентября с 16:00 до 20:00 и 1 октября с 12:00 до 16:00 вакцинироваться можно в ТРК «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б.

С 28 сентября по 2 октября с 11:00 до 17:00 будет работать пункт в ТРК «СПЕШИLOVE» на улице Спешилова, 114. Там в наличии вакцина от коронавируса и гриппа.

Третий пункт появится в ТРК «Семья» на улице Революции, 13. Он будет работать 29 и 30 сентября с 15:00 до 19:00 и 1 октября с 11:00 до 15:00.

Как напомнили в Минздраве, перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. Привиться без записи может каждый житель Пермского края старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru