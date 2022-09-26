С 1 октября в Перми ограничат движение транспорта на двух участках шоссе Космонавтов

Ограничения на проезд продлятся до 1 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 октября ограничат движение транспорта на двух участках шоссе Космонавтов. Причина – начало строительства двухуровневой развязки на пересечении улицы Крисанова с шоссе Космонавтов, а также создание четырех полос для движения авто с выделенной полосой для движения общественного транспорта. Выполнять работы будет АО «АБЗ-Дорстрой».

Как сообщили в мэрии Перми, в рамках первого этапа строительства с 1 октября до 1 декабря временно ограничат движение по шоссе Космонавтов сразу на двух участках. Так, от железнодорожных путей в районе улицы Плеханова до улицы Столбовой проезжая часть сузится до четырех полос - по две в каждую сторону. А на участке от Подгорной до Мильчакова (на спуске от площади возле Центрального рынка к улице Мильчакова) вообще до двух - по одной в каждом направлении.

Уточним, на первом этапе планируется построить развязку на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Столбовой, а также реконструировать шоссе Космонавтов от улицы Плеханова до реки Данилихи в районе улицы Мильчакова. В дальнейшем под временные ограничения попадут не только дороги, но и тротуары в местах пересечения шоссе Космонавтов с улицами Плеханова, Голева, Столбовой, Крисанова, Уральских Партизан, Овчинникова и Мильчакова.

Окончательная дата строительства развязки – июль 2024 года.

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