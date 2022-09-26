Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Удмуртии. Слова опубликованы в Telegram-канале губернатора.

«Трагедия в соседней Удмуртии. Стрельба в ижевской школе №88, погибли дети. В сердцах жителей Прикамья этот ужасный поступок отзывается особенной болью. Год назад мы пережили такую же трагедию в пермском университете. Искренние соболезнования родным и близким погибших, всей Республике», - пишет Дмитрий Махонин.

Напомним, трагедия в ижевской школе №88 произошла сегодня утром. Мужчина, одетый во все черное, зашел в учебное заведение, выстрелил в охранника, а затем стал стрелять по детям.

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