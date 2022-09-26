«Амкар» примет решение по главному тренеру на этой неделе

На утренней тренировке. Фото: ФК "Амкар-Пермь"
ФК «Амкар-Пермь» озвучит решение по кандидатуре главного тренера на этой неделе. Об этом в соцсетях сообщила клубная пресс-служба.
«Разговор с руководством состоялся. Решение будет озвучено на этой неделе», - кратко пояснили в «Амкаре».
Напомним, что вчера после провального матча с «Новосибирском» (0:1) Рустем Хузин сообщил о желании покинуть пост главного тренера «Амкара». Сегодня официальная страница клуба «ВКонтакте» опубликовала фотографии с тренировки, где Рустема Хузина уже нет вместе с игроками и тренерским штабом.
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