«Амкар» примет решение по главному тренеру на этой неделе

На утренней тренировке. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» озвучит решение по кандидатуре главного тренера на этой неделе. Об этом в соцсетях сообщила клубная пресс-служба.

«Разговор с руководством состоялся. Решение будет озвучено на этой неделе», - кратко пояснили в «Амкаре».

Напомним, что вчера после провального матча с «Новосибирском» (0:1) Рустем Хузин сообщил о желании покинуть пост главного тренера «Амкара». Сегодня официальная страница клуба «ВКонтакте» опубликовала фотографии с тренировки, где Рустема Хузина уже нет вместе с игроками и тренерским штабом.

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