Школы Перми усилят меры безопасности после стрельбы в Ижевске

Фото: Светлана Маковеева

Пермские школы усилят меры безопасности после стрельбы в Ижевске. В столице соседнего региона в школе №88 неизвестный устроил стрельбу.

«Прошу директоров учебных учреждений вместе с охранными предприятиями усилить меры безопасности, взять под личный контроль выполнение мер безопасности, сохранять эмоциональную стабильность работы коллективов», - заявила глава городского департамента образования Анна Деменева. Уроки второй смены в пермских школах пройдут в обычном режиме. Но если семья решит оставить ребёнка дома, относимся с пониманием».

Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, нападавший убил охранника школы. Также среди жертв есть дети.

В республиканском МВД уточнили, что в результате ЧП погибли шесть человек. Еще 20 пострадали. Сам нападавший покончил с собой.

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