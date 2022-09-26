Фото: МЧС Пермского края

Вечером 25 сентября в дежурную службу МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в кирпичных гаражах на ул. Пихтовой в Перми.

Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения в составе 18 человек личного состава и пяти единиц техники приступили к тушению очага загорания на площади 100 квадратных метров. Подразделения МЧС локализовали пожар в 18:56, ликвидировали - 19:00. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Всего за прошедшие сутки 25 сентября в число территорий, где зафиксировали очаги горения, вошли: 6 пожаров - в городе Перми, 2 пожара - в Горнозаводском округе, по 1 пожару - в Гремячинском, Краснокамском и Пермском округах.

«Погибших и травмированных за прошедшие сутки на пожарах не обнаружено. Основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем», - сообщили в МЧС Пермского края.

Очагами 11 загораний стали: многоквартирный жилой дом - в Ленинском районе Перми; бани - в Кировском районе Перми и Пермском округе; горбыль - в Горнозаводском округе; неэксплуатируемые здания - в Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми; дощаное строение - в Гремячинском округе; мусор - в Кировском районе Перми; гаражи - в Индустриальном и Свердловском районах Перми; трансформаторная подстанция - в Краснокамском округе; котельная - в Горнозаводском округе.

За прошедшие сутки 25 сентября новые очаги лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрированы.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 25 сентября 2022 года на территории региона 143 профилактическими группами в составе 301 человек осуществлено 1205 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1896 человек, распространено 1376 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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