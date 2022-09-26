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Происшествия26 сентября 2022 7:05

ГИБДД Прикамья предупреждает об ухудшении погоды

Возможны снег и образование гололеда
Дмитрий Волгарев
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Краевая Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения об ухудшении погоды в Прикамье. Информацией делится пресс-служба ведомства.

Так, 26 сентября на территории края местами прогнозируется переход температуры через ноль градусов. Из-за этого выпадет снег. Есть высокая вероятность образования гололеда.

Плохая погода может привести к ДТП и дорожным заторам. А также сбоям в работе общественного транспорта. В ГИБДД напоминают, что при такой погоде следует быть осторожнее и внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.