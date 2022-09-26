В Перми появился центр помощи для тех, кого мобилизовали по ошибке

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В Перми открылся Центр содействия граждан, которые попали под мобилизацию по ошибке. Сообщает об этом пермское отделение Общероссийского народного фронта.

Оставить обращение можно региональном отделении ОНФ. Оно расположено по адресу: улица Советская, 76. Можно обратиться и в группы ОНФ в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября.

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