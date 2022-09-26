Главный тренер «Амкара» сообщил о желании покинуть свой пост

Рустем Хузин. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Главный тренер ФК «Амкар-Пермь» после поражения от прямого конкурента попросился в отставку. Накануне красно-черные на родной «Звезде» проиграли «Новосибирску». Игра завершилась со счетом 0:1.

«Поговорил с ребятами в раздевалке. Команде нужна свежая тренерская кровь. Я объявил им, что буду разговаривать с руководством, что команде нужен новый главный тренер. Это правильно и справедливо», - пояснил Хузин.

Сейчас «Амкар» идет на 4 месте в турнирной таблице. Отставание от первого места, которое занимает фаворит группы №4 – «Тюмень» - 4 очка. Сыграно 10 игр. После проведенных встреч у «Амкара» 5 побед, две ничьих и три поражения. А также 17 очков в активе.

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