Днем южнее Перми ожидается умеренный снегопад

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня днем южнее Перми ожидается умеренный мокрый снег. Об этом предупреждает ГИС-центр ПГНИУ.

Как говорят ученые, днем зона осадков будет смещаться на юг. И дождь перейдет в мокрый снег. Так, снежные осадки ожидаются южнее столицы Прикамья. Но будут умеренными.

«Основные события развернутся на юге Свердловской и севере Челябинской областей. Там ожидается сильный и продолжительный снегопад, налипание мокрого снега на провода и падение деревьев. Уже за ночь на севере Челябинской области выпало до 40 мм осадков, в Екатеринбурге – 22 мм, а в Челябинске – 25 мм», - поделились в ГИС-центре.

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