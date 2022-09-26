В Перми на неделе пройдут массовые отключения холодной воды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на неделе более 100 домов останутся без холодной воды. Подробностями делится «Новогор-Прикамье».

С 9.00 до 20.00 26 сентября и сутки 30 сентября холодной воды не будет по следующим домам:

- ул. Газеты «Звезда», 9, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 13а, 14, 17, 18, 20;

- ул. Ленина, 31, 36, 37, 38, 38а, 39, 44, 48, 50, 50а, 52, 54, 56;

- ул. Пермская, 63/1;

- ул. Петропавловская, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 41;

- ул. Сибирская, 11;

- ул. Советская, 33, 35, 40.

27 сентября, с 9:00 до 20: 00 без воды останутся дома по адресам:

- ул. 9 Мая, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 18а, 18б, 22;

- ул. Баумана, 16, 17, 19, 22а, 23;

- ул. Мира, 28, 66в;

- ул. Советской Армии, 10, 10а.

28 сентября с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет в домах по улицам: Желябова, 10; проспект Парковый, 8 и 8а.

29 сентября без воды останутся дома по адресам: ул. Желябова, 11/2, 14; ул. Комиссара Пожарского, 10, 12, 12/2, 14; Проспект Парковый, 26, 28, 28а, 30/1, 30/2, 32, 34; ул. Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.

30 сентября с 09.00 до 19.00 воды не будет 30 у проживающих в домах по: ул. Боковая, 5; ул. Краснослудская, 13, 17, 3а, 4, 5, 8, 9; ул. Курашимская, 35; ул. Лянгасова, 67, 67а, 69а; ул. Усинская, 2; ул. Хохловская, 65.

1 октября с 9.00 сутки воды не будет в домах в Балатово: ул. Снайперов, 1, 1а, 3, 8; ул. Стахановская, 43, 45, 45а, 45б, 49, 49а, 51а, 57а, 59а; ул. Чайковского, 17, 17а, 6а, 8, 8а.

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