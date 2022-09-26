В Прикамье на неделе придет сильное похолодание

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край на неделе придет ультраполярное вторжение с Таймырского полуострова. Подробностями делится проект «Метеоролог и я».

Средняя температура воздуха упадет на 4 градуса ниже нормы. В понедельник даже на юге края температура воздуха не превысит +2…+7 градусов. Возможно даже появление временного снежного покрова к югу от Перми. По северу края без осадков.

Во вторник еще ожидается мокрый снег. А также заморозки. Похожая погода сохранится в среду и четверг. Ночью похолодает до −1…−7 градусов, днем будет около +3…+8 градусов.

В пятницу слегка потеплеет - до +5…+10 градусов днем. Но ночью будет все также холодно.

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