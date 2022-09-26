Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 26 сентября информирует о затрудненном движении в 8 баллов в Мотовилихинском районе Перми на почти километровом участке в сторону центра города от на улицах Огородникова и Мостовой от ул. Кузнечной до ул. Фокинской.

Плотное движение транспорта в 5-6 баллов на участках дорог:

- на ул. Гашкова от ул. Инвеньской к ул. Соликамской

- на перекрестке улиц Лянгасова и Веденеева

- на ул. 1905 года от ул. Пролетарской к перекрестку с улицами Соликамской и Красная площадь

- на ул. Грибоедова от ул. Лесной к ул. Уинской

- на ул. Лифанова от ул. 1905 года к ул. Свердлова

- на ул. Фокинской от ул. Пугачевской к ул. Мостовой

- на выезде с ул. Подлесной к ш. Космонавтов

- на ш. Космонавтов в районе ул. Кавалерийской при повороте к ул. Малкова

- на ул. Свиязева от ул. Чердынской к ул. Леонова

- на ул. Леонова от съезда с Южного обхода к ул. Прмышленной

- на ул. Энгельса от ул. Боровой к ДКЖ

- на ул. Якутской от поворота к кольцу Сосновый бор

- на ул. Окулова от ул. Петропавловской к ул. Хохрякова

- на ул. Попова от ул. Екатерининской к ул. Пушкина

- на ул. Героев Хасана у ТЦ «Шоколад» к кольцу у «Велты»

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

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