Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 26 сентября информирует о затрудненном движении в 8 баллов в Мотовилихинском районе Перми на почти километровом участке в сторону центра города от на улицах Огородникова и Мостовой от ул. Кузнечной до ул. Фокинской.
Плотное движение транспорта в 5-6 баллов на участках дорог:
- на ул. Гашкова от ул. Инвеньской к ул. Соликамской
- на перекрестке улиц Лянгасова и Веденеева
- на ул. 1905 года от ул. Пролетарской к перекрестку с улицами Соликамской и Красная площадь
- на ул. Грибоедова от ул. Лесной к ул. Уинской
- на ул. Лифанова от ул. 1905 года к ул. Свердлова
- на ул. Фокинской от ул. Пугачевской к ул. Мостовой
- на выезде с ул. Подлесной к ш. Космонавтов
- на ш. Космонавтов в районе ул. Кавалерийской при повороте к ул. Малкова
- на ул. Свиязева от ул. Чердынской к ул. Леонова
- на ул. Леонова от съезда с Южного обхода к ул. Прмышленной
- на ул. Энгельса от ул. Боровой к ДКЖ
- на ул. Якутской от поворота к кольцу Сосновый бор
- на ул. Окулова от ул. Петропавловской к ул. Хохрякова
- на ул. Попова от ул. Екатерининской к ул. Пушкина
- на ул. Героев Хасана у ТЦ «Шоколад» к кольцу у «Велты»
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
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