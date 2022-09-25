В начале следующей недели в Перми может выпасть снег

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Бабье лето в Прикамье может внезапно смениться почти зимней погодой. Синоптики предполагают, что в начале следующей недели на какое-то время у нас может лечь снег на улицах.

- На Урале ожидается масштабное похолодание - самое сильное в сентябре за последние годы, которое будет связано с ультраполярным вторжением, - сообщил на своей странице ВКонтакте доктор географических наук, инжденер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Его следствием будет понижение ночной температуры на Среднем Урале и в Зауралье, днем здесь будет не выше +1...+3, так как очень холодная воздушная масса физически не сможет прогреться до более высокой температуры.

По прогнозам ГИС-центра, в ночь на вторник, 27 сентября, по северным и восточным районам края ожидаются сильные заморозки - до -5…-7 градусов, возможны они и в Перми, где ночная температура может опуститься до -4 градусов.

По расчетам модели ICON, в Перми выпадет снег и сформируется временный снежный покров, - сообщают синоптики. - По другим прогнозам, зона осадков сместится на юг, и они выпадут в виде дождя.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru