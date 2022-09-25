Суд обязал владельцев павильона у ЦУМа продать его мэрии за 15,8 миллиона рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми к юбилею города снесут еще один торговый павильон напротив ЦУМа. Краевой арбитражный суд вынес вердикт по поводу спора между департаментом земельных отношений администрации Перми и владельцамb павильона на Комсомольском проспекте, 25а.

Как сообщило издание «Бизнес класс» со ссылкой на пресс-службу суда, арбитраж постановил изъять земельный участок в собственность муниципалитета, но при этом – выплатить собственникам 15,8 миллиона рублей, в том числе, 4,5 миллиона – за убытки при его сносе.

В павильоне на перекрестке Комсомольского проспекта и Ленина сейчас работают салоны сотовой связи «Теле2» и «МТС».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru