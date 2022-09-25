В Перми мобилизовали члена Совета отцов Прикамья Андрея Коростина

Фото со страницы Андрея Коростина ВКонтакте.

- Мобилизован, - написал на своей странице ВКонтакте общественный инспектор Общественной палаты Пермского края, руководитель волонтерского штаба партии «Единая Россия» по Дзержинскому району, член краевого Совета отцов Андрей Коростин.

Ранее он прошел обучение в подразделении боевого резерва.

- Каждый гражданин Российской Федерации обязан защищать свою страну, а те, кто этого не знает, туда им и дорога! – поделился Андрей Коростин с посетителями соцстраницы. - Я на защите! Служу Отечеству! Служу России! Миру мир!

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