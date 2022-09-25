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Общество25 сентября 2022 14:06

В Перми мобилизовали члена Совета отцов Прикамья Андрея Коростина

Об этом он написал на своей странице ВКонтакте
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото со страницы Андрея Коростина ВКонтакте.

Фото со страницы Андрея Коростина ВКонтакте.

- Мобилизован, - написал на своей странице ВКонтакте общественный инспектор Общественной палаты Пермского края, руководитель волонтерского штаба партии «Единая Россия» по Дзержинскому району, член краевого Совета отцов Андрей Коростин.

Ранее он прошел обучение в подразделении боевого резерва.

- Каждый гражданин Российской Федерации обязан защищать свою страну, а те, кто этого не знает, туда им и дорога! – поделился Андрей Коростин с посетителями соцстраницы. - Я на защите! Служу Отечеству! Служу России! Миру мир!

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