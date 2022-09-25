В Перми на неделю закроют движение по улице 25 Октября

С понедельника, 26 сентября, в центре Перми перекроют движение на улице 25 Октября в районе дома №23. Проезда здесь не будет до 3 октября.

Об этом сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми. В дорожном ведомстве объяснили, что это связано с укладкой инженерной инфраструктуры.

- Заказчик работ – ПАО «Т Плюс», - сообщили в мэрии. - Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо заранее продумать маршрут объезда.

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