В Прикамье раскрыли убийство двадцатилетней давности

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти двадцать лет собирали следователи доказательства по делу об убийстве, которое было совершено в Чайковском еще в 2003 году.

Тогда в подъезде дома был жестоко избит и затем скончался 58-летний мужчина.

И вот теперь на скамье подсудимых окажется 36-летний обвиняемый.

- В ноябре 2003 года вечером он в подъезде многоквартирного дома нанес 58-летнему потерпевшему множественные удары руками по голове, от черепно-мозговой травмы потерпевший скончался в больнице, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Особо тяжкое преступление долго оставалось нераскрытым. В результате кропотливой и слаженной работы следователям удалось получить доказательства, указывающие на причастность к совершению преступления жителя города Чайковский.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.