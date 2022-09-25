В Перми из горящей фермы удалось вывести 30 коров

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня ночью в фермерском хозяйстве в микрорайоне Архирейка в Перми загорелось здание животноводческой фермы. Вспыхнула крыша большого здания.

Подоспевшие пожарные установили, что огонь охватил более 1200 метров кровли.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пожарным и фермерам удалось вывести из горящего здания 30 голов крупного рогатого скота.

Сообщение о ЧП поступило в 2 часа 47 минут ночи, справиться с огнем 53 пожарным с помощью 12 единиц техники удалось к пяти утра.

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