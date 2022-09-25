Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 сентября 2022 8:25

В Перми из горящей фермы удалось вывести 30 коров

Пожар случился в микрорайоне Архирейка
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня ночью в фермерском хозяйстве в микрорайоне Архирейка в Перми загорелось здание животноводческой фермы. Вспыхнула крыша большого здания.

Подоспевшие пожарные установили, что огонь охватил более 1200 метров кровли.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пожарным и фермерам удалось вывести из горящего здания 30 голов крупного рогатого скота.

Сообщение о ЧП поступило в 2 часа 47 минут ночи, справиться с огнем 53 пожарным с помощью 12 единиц техники удалось к пяти утра.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru