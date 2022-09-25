В Перми пропала 16-летняя ученица колледжа

Фото: поисковый отряд.

Утром в четверг, 22 сентября, 16-летняя Сабина Салимовская ушла в колледж. Произошло это в микрорайоне Вышка-2.

С тех пор связь с ней прервалась.

Волонтеры поискового отряда «Прикамье Поиск» просят тех, кому что-либо известно о пропавшей девушке, сообщить по телефонам 8-922-345-67-02 или 102.

Сабина выглядит немного старше своего возраста, на вид ей 17-18 лет. Рост - 172-174 сантиметра, плотного телосложения. У нее карие глаза, чёрные вьющиеся волосы, стрижка каре. На подбородке справа - родинка.

Пропавшая была одета в разноцветный свитер, розовую блузку, чёрные брюки, обута в чёрные кроссовки.

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