В Перми закажут «Гознаку» 10 тысяч сувенирных купюр к 300-летнему юбилею

На купюрах должно быть изображение основателя города Василия Татищева. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конкурс на изготовление к 300-летию Перми 10 тысяч сувенирных банкнот с символикой города ожидаемо выиграла фабрика АО «Гознак». Это был единственный участник аукциона, объявленного администрацией краевого центра.

По условиям госконтракта, за 1,4 миллиона рублей «Гознак» должен напечатать до 31 января будущего года 10 тысяч юбилейных сувенирных купюр. На них должно быть изображение памятника основателю Перми Василию Татищеву и герба города.

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