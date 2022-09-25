В Перми в сентябре и начале октября отключат воду в десятках домов

Опять без воды. Фото: архив "КП".
В компании «Новогор Прикамье» сообщили о том, в каких домах в Перми отключат воду в сентябре и в начале октября. В компании объяснили, что будут ремонтировать городские водоводы.
Посмотрите, не попала ли ваша многоэтажка в этот список, чтобы заранее позаботиться о запасах воды.
В понедельник ровно на сутки отключат воду 9.00 26 сентября в домах по адресам:
ГАЗЕТЫ ЗВЕЗДА, 9, 12, 12А, 12Б, 12В, 13, 13А, 14, 17, 18, 20;
КОМСОМОЛЬСКИЙ пр., 24;
ЛЕНИНА, 31, 36, 37, 38, 38А, 39, 44, 48, 50, 50А, 52, 54, 56;
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 41;
СИБИРСКАЯ, 11;
СОВЕТСКАЯ, 33, 35, 40.
Во вторник также на сутки с 9.00 27 сентября до 9.00 28 сентября воды не будет в домах на улицах:
9 МАЯ, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 18А, 18Б, 22;
БАУМАНА, 16, 17, 19, 22А, 23;
МИРА, 28, 66В;
СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 10, 10А.
В среду, 28 сентября, с 9.00 до 20.00 пересохнут краны в домах по адресам:
ЖЕЛЯБОВА, 10;
ПАРКОВЫЙ, 8, 8А.
Также в среду на сутки с 10.00 отключат воду в домах:
ДЕКАБРИСТОВ, 35, 60;
ПОДВОДНИКОВ, 29, 33.
В четверг, 29 сентября, с 10.00 до 20.00 воды не будет в домах на улицах:
ЖЕЛЯБОВА, 11/2, 14;
КОМИССАРА ПОЖАРСКОГО, 10, 12, 12/2, 14;
ПАРКОВЫЙ, 26, 28, 28А, 30/1, 30/2, 32, 34;
ПОДЛЕСНАЯ, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.
В пятницу, 30 сентября, с 9.00 до 19.00 воды не будет по адресам:
БОКОВАЯ, 5;
КРАСНОСЛУДСКАЯ, 3А, 4, 5, 8, 9, 13, 17;
КУРАШИМСКАЯ, 35;
ЛЯНГАСОВА, 67, 67А, 69А;
УСИНСКАЯ, 2;
ХОХЛОВСКАЯ, 65.
Также ровно на сутки в пятницу, 30 сентября, с 9.00 отключат воду в дамах по адресам:
ГАЗЕТЫ ЗВЕЗДА, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 14, 17, 18, 20, 20А, 9
КОМСОМОЛЬСКИЙ, 24
ЛЕНИНА, 31, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 50, 50А, 52, 54, 56
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 41
СИБИРСКАЯ, 11
СОВЕТСКАЯ, 33, 35, 40
В субботу ровно на сутки с 9.00 пересохнут краны в домах на улицах:
СНАЙПЕРОВ, 1, 1А, 3, 8;
СТАХАНОВСКАЯ, 43, 45, 45А, 45Б, 49, 49А, 51А, 57А, 59А;
ЧАЙКОВСКОГО, 6А, 8, 8А, 9, 17, 17А.
3 октября с 10.00 до 20.00 воды не будет в домах по адресам:
ЛЕНИНА, 25А;
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30А;
СИБИРСКАЯ, 11;
СОВЕТСКАЯ, 29/1.
4 октября ровно на сутки с 9.00 отключат воду в домах на таких улицах:
ДЕКАБРИСТОВ, 35, 60;
ПОДВОДНИКОВ, 29, 33.
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