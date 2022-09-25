В Перми в сентябре и начале октября отключат воду в десятках домов

Опять без воды. Фото: архив "КП".

В компании «Новогор Прикамье» сообщили о том, в каких домах в Перми отключат воду в сентябре и в начале октября. В компании объяснили, что будут ремонтировать городские водоводы.

Посмотрите, не попала ли ваша многоэтажка в этот список, чтобы заранее позаботиться о запасах воды.

В понедельник ровно на сутки отключат воду 9.00 26 сентября в домах по адресам:

ГАЗЕТЫ ЗВЕЗДА, 9, 12, 12А, 12Б, 12В, 13, 13А, 14, 17, 18, 20;

КОМСОМОЛЬСКИЙ пр., 24;

ЛЕНИНА, 31, 36, 37, 38, 38А, 39, 44, 48, 50, 50А, 52, 54, 56;

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 41;

СИБИРСКАЯ, 11;

СОВЕТСКАЯ, 33, 35, 40.

Во вторник также на сутки с 9.00 27 сентября до 9.00 28 сентября воды не будет в домах на улицах:

9 МАЯ, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 18А, 18Б, 22;

БАУМАНА, 16, 17, 19, 22А, 23;

МИРА, 28, 66В;

СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 10, 10А.

В среду, 28 сентября, с 9.00 до 20.00 пересохнут краны в домах по адресам:

ЖЕЛЯБОВА, 10;

ПАРКОВЫЙ, 8, 8А.

Также в среду на сутки с 10.00 отключат воду в домах:

ДЕКАБРИСТОВ, 35, 60;

ПОДВОДНИКОВ, 29, 33.

В четверг, 29 сентября, с 10.00 до 20.00 воды не будет в домах на улицах:

ЖЕЛЯБОВА, 11/2, 14;

КОМИССАРА ПОЖАРСКОГО, 10, 12, 12/2, 14;

ПАРКОВЫЙ, 26, 28, 28А, 30/1, 30/2, 32, 34;

ПОДЛЕСНАЯ, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.

В пятницу, 30 сентября, с 9.00 до 19.00 воды не будет по адресам:

БОКОВАЯ, 5;

КРАСНОСЛУДСКАЯ, 3А, 4, 5, 8, 9, 13, 17;

КУРАШИМСКАЯ, 35;

ЛЯНГАСОВА, 67, 67А, 69А;

УСИНСКАЯ, 2;

ХОХЛОВСКАЯ, 65.

Также ровно на сутки в пятницу, 30 сентября, с 9.00 отключат воду в дамах по адресам:

ГАЗЕТЫ ЗВЕЗДА, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 14, 17, 18, 20, 20А, 9

КОМСОМОЛЬСКИЙ, 24

ЛЕНИНА, 31, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 50, 50А, 52, 54, 56

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 41

СИБИРСКАЯ, 11

СОВЕТСКАЯ, 33, 35, 40

В субботу ровно на сутки с 9.00 пересохнут краны в домах на улицах:

СНАЙПЕРОВ, 1, 1А, 3, 8;

СТАХАНОВСКАЯ, 43, 45, 45А, 45Б, 49, 49А, 51А, 57А, 59А;

ЧАЙКОВСКОГО, 6А, 8, 8А, 9, 17, 17А.

3 октября с 10.00 до 20.00 воды не будет в домах по адресам:

ЛЕНИНА, 25А;

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30А;

СИБИРСКАЯ, 11;

СОВЕТСКАЯ, 29/1.

4 октября ровно на сутки с 9.00 отключат воду в домах на таких улицах:

ДЕКАБРИСТОВ, 35, 60;

ПОДВОДНИКОВ, 29, 33.

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