Метеорологи предупредили о похолодании и сильном ветре в Прикамье

Ну, вот и подходит к концу бабье лето в Прикамье.

Метеорологи предупредили, что уже сегодня, в воскресенье, в Пермском крае заметно похолодает. А также о том, что стоит опасаться сильного ветра со шквалами.

- В воскресенье, 25 сентября, днем в Перми будет около 14 градусов, - сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – По краю – от +6 на севере до +16 градусов на юге региона.

Затем погода станет еще холоднее.

- В ночь на понедельник в Перми ожидается около +3 градусов, по востоку края – до -2 градусов, - предупреждают синоптики.

Не станет намного теплее и днем.

- В понедельник дневная температура воздуха в Перми не превысит +6 градусов, по краю – от +4 до +9 градусов, - прогнозируют метеорологи. – По предварительному прогнозу, такая холодная погода сохранится до конца месяца.

При этом в понедельник ветер значительно усилится, и его скорость во время порывов может достигать 20 метров в секунду.

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