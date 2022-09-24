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Общество24 сентября 2022 11:50

В МЧС предупредили о сильном ветре в Пермском крае

Порывы могут достигать 20 м/с
Анна Маркова
В Пермском крае ожидается сильный ветер.

В Пермском крае ожидается сильный ветер.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае в воскресенье 25 сентября ночью по востоку ожидается сильный ветер до 15 м/с, а днем по всему краю порывы могут достигать 15–20 м/с. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на синоптиков.

Спасатели предупреждают жителей: старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Ранее мы подробно писали о погоде в выходные и начале следующей недели.

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