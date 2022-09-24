Появилось видео последствий ДТП на площади Карла Маркса в Перми

В ДТП погибла пожилая женщина. Фото: кадр видео ГУ МВД по Пермскому краю.

Жертвой ДТП утром 24 сентября в Перми стала пожилая женщина. Напомним, автоавария произошла на площади Карла Маркса.

Иномарка врезалась в остановку общественного транспорта, в которой находились люди. По информации ГИБДД по Пермскому краю, женщина-пенсионер погибла на месте. Еще три человека получили серьезные травмы. В полиции сообщили, что проведенная экспертиза, не показала в крови водителя алкоголь. 70-летнему водителю стало плохо за рулем.

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