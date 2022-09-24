Дорога на ул. Сапфирной будет построена в 2023 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми началось строительство дороги по улице Сапфирной, об этом рассказали в администрации города. Подрядчик ООО «Ива-Девелопмент» уже приступил к работам, ему предстоит обустроить около 30 тысяч кв. метров дороги, протяженностью 1,3 км.

Здесь будет сделаны освещение, ливневая канализация, пешеходные тротуары. Строительство новой дороги планируется закончить в ноябре 2023 года.

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