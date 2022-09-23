Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь

Если нынешнее место «Енисея» в турнирной таблице не вызывает особых вопросов, то выступление «Звезды-2005» в этом сезоне просто обескураживает.

Самая титулованная команда женского футбола России ныне плотно засела в стане аутсайдеров и занимает предпоследнее место в розыгрыше. «Енисей» стоит на одну ступеньку выше «»Звезды-2005».

Вполне ожидаемо, что матч равных соперников получился «на нервах». Красивый футбол показан не был, обе команды больше заботились о защите своих ворот – печальные 0:0.

В следующем матче «Звезда-2005» встретится 30 сентября с «Рязанью-ВДВ». Игра вновь состоится в Перми.

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