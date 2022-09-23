Фото: Минсоцразвития Пермского края.

На очередном пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края рассмотрели вопрос индексации размера ежемесячного вознаграждения приемных родителей за воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Законопроект, внесенный по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, предлагает с 1 января 2023 года увеличить размер ежемесячного вознаграждения приемного родителя за ребенка на 20%. Необходимый объем средств на эти цели в бюджете Пермского края составит свыше 6 млн рублей ежегодно.

С начала 2022 года величину этого вознаграждения уже увеличили на 10%. Соответствующий законопроект депутаты краевого парламента приняли в конце 2021 года.

«На сегодняшний день размер выплаты составляет 5,5 тыс. рублей за одного ребенка. В настоящее время ее получают 410 приемных родителей за воспитание 729 детей», - пояснили в Министерстве социального развития Пермского края.

Депутаты краевого парламента в первом чтении поддержали проект закона.

Тем временем

В Пермском крае, как и по всей стране, исполняется указ Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, президента России Владимира Владимировича Путина о проведении мобилизационных мероприятий.

В связи с проведением частичной мобилизации на территории Пермского края у жителей региона возникают многочисленные вопросы. В краевом Министерстве территориальной безопасности ответили на главные из них.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru