Аналитики Домклик рассказали, как менялись цены на жилье в Прикамье с начала 2022 года

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По данным аналитиков Домклик в Пермском крае с начала 2022 наблюдается рост цен на вторичную недвижимость. Так в начале 2022 средняя стоимость квартиры в 33 кв. м составляла почти 1946 млн рублей, а в августе стоимость аналогичной квартиры возросла до 2073 млн руб.

Также эксперты, рассмотрев количество ипотечных сделок Сбера с января по август, отмечают, что низкое количество сделок 251 и 205 отмечалось в апреле/мае текущего года (соответственно), и это несмотря на снижение стоимости жилья в данный период. В августе количество таких сделок увеличилось в среднем в 5 раз и составило 1250 шт.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Стабильные ипотечные ставки привели к тому, что темп роста цен на жилье на вторичном рынке на сегодняшний день продолжает расти и опережает темпы роста цен на новостройки. Хочется отметить, что среди пермяков выросла популярность сервиса ДомКлик при подборе жилья среди вторичной недвижимости. Данный показатель увеличился в 2 раза относительно прошлого года».