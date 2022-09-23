Фото: Хоккейный Клуб «Тамбов» (Официальная группа) / ВКонтакте

Пермский «Молот» успешно завершил серию матчей на льду соперников: в четырех матчах пермяки одержали три победы, а в одном уступили после выполнения штрафных бросков.

Вчера, 22 сентября, «Молот» одержал победу в Тамбове во встрече против местных горожан со счетом 3:2. Основное и дополнительное время матча не выявило победителя. В серии буллитов удача улыбнулась пермякам.

Перед эти поединком «Молот» в Воскресенске одолел лидера регулярного сезона «Химик» - 5:3. Затем разобрался с аутсайдером турнира «Рязанью-ВДВ» - 5:2. Упорный поединок получился в Пензе с «Дизелем», где судьбу матча решила серия буллитов. Хозяева льда оказались точнее и победили со счетом 3:2.

«По выездной серии могу сказать, что были неприятные моменты, но спасибо большое ребятам, что выдержали, выстояли. Тяжелые игры были, состав на данный момент не оптимальный. Тем не менее, ребята молодцы. Поздравляю клуб, болельщиков с победой. Сейчас будет небольшой перерыв, отдохнем немного, подготовимся. Впереди еще две игры на выезде - в Альметьевске и Ижевске. Нас ждут серьезные соперники, поэтому разберем ошибки и будем двигаться дальше», - дал свой комментарий по итогам прошедших матчей главный тренер «Молота» Альберт Логинов.

Удачная игра пермяков на чужом льду позволила им подняться на девятое место в турнирной таблице.

Матч в Альметьевске против «Нефтяника» должен состояться 30 сентября, в Ижевске против «Ижстали» - 2 октября. (0+)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru