В Перми в Мотовилихе загорелся расселенный дом

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в Мотовилихинском районе города загорелся расселенный дом. Подробностями делится пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило около 13:00. На место прибыли 21 человек личного состава и 7 единиц техники. Уже на месте было установлено, что пожар происходит на втором этаже.

В данный момент площадь пожара уточняется. Угроза его распространения огня на ближайшие дома и строения - отсутствует. Погибших и пострадавших нет.

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