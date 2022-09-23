В Пермском крае судебные приставы вычислили должницу после ее визита к врачу

Женщина попала в поле зрения судебных приставов, когда отказалась воспитывать старшую дочь. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пермском крае судебные приставы вычислили должницу после ее обращения к врачу. 28-летняя женщина страдала «провалами» в памяти. Особенно старательно она забывала про то, что у нее есть 10-летняя дочь, которую воспитывает бабушка. Соответственно, никак финансово не помогала им и жила своей жизнью.

После возбуждения исполнительного производства судебные приставы неоднократно выходили по адресу регистрации должницы, но застать дома ту не удавалось. В результате ее объявили в исполнительный розыск. Вскоре в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам поступила информация, что женщина со схожими данными зарегистрировалась в региональной информационно-аналитической системе «Промед»: она встала на патронажный учет с новорожденным. Кроме личных данных в карточке был указан и адрес фактического проживания алиментщицы, которая к тому времени «накопила» за воспитание старшей дочери долг в 100 тысяч рублей.

Судебные приставы пришли на адрес и выяснили, что да, это та самая родительница, которую они разыскивали. Сотрудники напомнили женщине о необходимости оказывать материальную помощь своей несовершеннолетней дочери, а также предупредили об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

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