В Перми временно ограничат движение по Стахановской

Подрядчик расставит предупреждающие знаки.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми временно ограничат движение транспорта по улице Стахановской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Это связано с ремонтом объекта инженерной инфраструктуры. Так, с 26 сентября по 2 октября будет ограничено движение транспорта по улице Стахановская в районе дома №50/5. А с 26 сентября по 4 октября движение ограничат уже в районе дома №50.
Подрядчик расставит на дороге соответствующие ограничительные знаки.
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