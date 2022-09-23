В Перми временно ограничат движение по Стахановской

Подрядчик расставит предупреждающие знаки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми временно ограничат движение транспорта по улице Стахановской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Это связано с ремонтом объекта инженерной инфраструктуры. Так, с 26 сентября по 2 октября будет ограничено движение транспорта по улице Стахановская в районе дома №50/5. А с 26 сентября по 4 октября движение ограничат уже в районе дома №50.

Подрядчик расставит на дороге соответствующие ограничительные знаки.

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