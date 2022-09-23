С 27 сентября четыре автобусных маршрута в Перми станут быстрее

У автобуса № 40 изменится время движения по маршруту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все ради пассажиров! У пермских автобусных маршрутов № 3, 40, 45 и 51 пересмотрели графики движения.

- Сократили время там, где автобус может двигаться быстрее, чем заложено в расписании сегодня, - пояснили нам в гортрансе.

Эти, казалось бы, незначительные меры позволят автобусам быстрее доставлять пассажиров в пункты назначения, а значит, сократится и время поездок.

- Новое время движения автобусов вышеуказанных маршрутов будет введено с 27 сентября, - сообщили в мэрии. – Просим пассажиров быть внимательными при планировании поездок.

Кроме того, на маршруте № 51 отправление от остановки «Торговый центр Речник» в 21.21 будет сдвинуто на 21.30. Также в ведомстве сообщили, что скорректируют расписание у автобуса № 4: по просьбам пассажиров добавлено отправление в 05.39 от конечной остановки «Микрорайон Нагорный».

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