В Перми пройдет референдум о вхождении в состав России ДНР и ЛНР

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование будет проходить в течение пяти дней - до 27 сентября.

Состоится референдум о вхождении этих республик и областей в состав Российской Федерации и в Перми. В нем смогут принять участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся в Пермском крае.

Они смогут проголосовать на избирательном участке, находящемся в Общественном центре «Энергия» по адресу г. Пермь, улица Монастырская, 96. Для участия в референдуме надо будет предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории одного из этих регионов.

Голосование будет проходить с 23 по 26 сентября с 10:00 до 18:00, 27 сентября с 10:00 до 16:00.

Для жителей этих регионов, которые не смогут приехать в Пермь, с 23 по 26 сентября в муниципалитетах Прикамья состоится выездное голосование.

Свои вопросы об участии в референдуме и организации голосования можно задать на горячую линию зарубежной избирательной комиссии на территории Пермского края: +7 (902) 795 23 03.