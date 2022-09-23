Офисное здание в Перми могут передать на торги за долги его владельцев

Фото: Василий Вахрин

Офисное здание в центре Перми передадут на торги за долги его владельцев. Подробности сообщает пресс-служба краевого УФССП. Речь идет о здании по улице Ленина, 38а.

«На исполнении приставов находится производство о взыскании с «Группы предприятий «АРТЭКС», его генерального директора и еще одного физического лица кредиторской задолженности в размере более 5,8 млн руб. И чтобы обеспечить возврат долга, организация через суд добилась обращения взыскания на залоговое имущество — нежилое помещение», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Приставам оставалось только выехать на место и арестовать недвижимость. И если в скором времени должники не выполнят свои финансовые обязательства, то помещение реализуют торгах.

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