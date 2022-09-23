На юге Прикамья вчера потеплело до +26 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера на юге Пермского края в городе Чернушка потеплело до +25,8 градусов. Фактом делится ГИС-центр ПГНИУ.

Все дело в том, что на Южный Урал поступила дополнительная порция тропического воздуха из Казахстана. Из-за этого сохранялась нетипичная для второй половины сентября жара. А вот по северной половине края в более холодной воздушной массе всего +12..+13 градусов.

Сегодня атмосферный фронт начнет двигаться на север. За счет этого на юге края потеплеет до околорекордных +25...+27 градусов, а в Перми температура может превысить +20 градусов. На севере будет прохладно (+11...+14 градусов) и с небольшими дождями, рассказали ученые.

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