В Прикамье в выходные похолодает до +6 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край в выходные вместо тепла придет похолодание. Как поделились прогнозом в ЦГМС, 24 и 25 сентября на территории региона будет усиленный ветер. А отдельные районы ждут кратковременные дожди.

По ночам столбик термометра будет опускаться до +6…+11 градусов, в Перми похолодает до +10 градусов. Днем будет несколько теплее - воздух прогреется до +13…+18 градусов, а в Перми будет до +17 градусов. А по югу края может быть до +23 градусов.

В воскресенье похолодает сильнее - до +4…+9 градусов, в Перми до +8 градусов. На востоке даже возможны заморозки до −1 градуса. Днем по краю потеплеет лишь до +6…+11 градусов, в Перми до +11 градусов, по югу до +16 градусов.

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