Уборкой центральных улиц Перми будут заниматься краевые власти

Центральные улицы Перми передали в ведомство края. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня депутаты краевого Законодательного собрания поддержали предложение о передаче полномочий города Перми по содержанию центрального планировочного центра на уровень региона. В процессе рассмотрения, между чтениями, минтранс дополнил список автодорог, в который по итогу вошло 157 объектов Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов.

По планам минтранса, заниматься содержанием ЦРП с 2023 года будет подразделение дорожно-эксплуатационной службы. Оно создано на базе регионального управления автомобильных дорог и уже довольно-таки успешно содержит «гостевую дорогу» - ул. Шоссе Космонавтов, ведущую от аэропорта до перекрестка с ул. Свиязева. По сообщению краевого Заксобрания, также планируется приобретение современной техники и материалов для содержания дорог. Дополнительные средства были предусмотрены поправками в бюджет на 2023-24 гг.

Напомним, ранее министр и.о. транспорта Сергей Вешняков со ссылкой на данные администрации Перми сообщал, что на содержание дорог в центре города направляется порядка 430 млн рублей (18% от норматива). Что крайне недостаточно: последняя зима это всем показала.

Чего ждать от нововведений жителям Перми? Повышение качества содержания центральных улиц; бесперебойное, безопасное и удобное движение в течение всего года; постоянный контроль качества содержания дорог.

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