Фото: Единая Россия | ПРИКАМЬЕ/Телеграмм
В пятницу, 23 сентября, в Перми состоится митинг-концерт «Своих не бросаем!». Он пройдет на городской эспланаде. Начало в 15 часов.
Мероприятие пройдет в поддержку инициативы жителей регионов Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей о проведении референдумов о вхождении в состав России.
На мероприятии запланировано выступление спикеров от общественных объединений Пермского края и творческих коллективов. Организатор митинг-концерта: «Молодая Гвардия Единой России» Пермского края.
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