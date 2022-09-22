Губернатор Пермского края предложил кандидатуру Игоря Сапко на пост регионального омбудсмена

Фото: Игорь Сапко/ВКонтакте

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил кандидатуру Игоря Сапко на пост уполномоченного по правам человека. Соответствующий документ направлен в краевое Заксобрание 21 сентября и опубликован на портале парламента.

На очередном заседании, которое прошло сегодня, 22 сентября, депутаты предложение назначить уполномоченным по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко поддержали. Напомним, ранее должность омбудсмена занимал Павел Миков.

- Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в Законодательное Собрание Пермского края мою кандидатуру на должность уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Благодарен Дмитрию Николаевичу за оказанное доверие! - прокомментировал данное событие Игорь Сапко на личной странице в ВК. - Впереди предстоит пройти согласование с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, встретиться с депутатами и фракциями регионального Парламента, рассмотреть вопрос об утверждении моей кандидатуры на пленарном заседании.

Текущая политическая повестка ко многому обязывает, она насыщена сегодня новыми проблемами, вызовами и даже угрозами… Ключевым приоритетом в работе должна стать защита прав и интересов тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, пожилых, инвалидов, неоправданно преследуемых, наших военнослужащих и их семей, тех, кто добровольно защищает суверенитет нашей страны!

За спиной у Игоря Вячеславовича 25-летний опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Есть серьезные наработки важных контактов и коммуникаций с федеральными и региональными структурами, которые, уверен, Сапко, пригодятся в уже обозримом будущем.

Уточним, сейчас решение депутатов направлено в Москву, уполномоченному по правам человека в РФ для согласования.

Досье «КП»

Игорь Сапко родился 13 июля 1966 года. Работал учителем истории. В 1996 году был избран депутатом Пермской городской Думы. В последующие годы занимал посты заместителя председателя и председателя Думы. В марте 2011 года назначен главой города Перми. В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы по партийному списку «Единой России».

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