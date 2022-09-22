Фото: zsperm.ru

Пермский край направит 500 миллионов рублей на восстановление Донецкой и Луганской Народных Республик. С инициативой увеличить региональный резервный фонд на данную сумму выступил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

- Пермский край, как и другие регионы России, не останется в стороне, - заявил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Сегодня депутаты краевого Заксобрания одобрили в первом чтении пакет поправок в региональный бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. В итоге доходная и расходная части регионального бюджета увеличатся на 3,5 млрд рублей в 2022 году, на 2 млрд – в 2023-м и на 1,1 млрд в 2024-м.

В том числе это позволит увеличить финансирование медпомощи в условиях дневного стационара для онкобольных - на эти цели выделены более 670 млн рублей. Еще 193,3 млн рублей будет направлено муниципалитетам в виде дополнительной дотации. Эти деньги используют на повышение зарплат работников культуры и педагогов допобразования в целях исполнения «майских указов» президента. Часть поправок коснулась инфраструктурных расходов: дополнительные средства выделили на господдержку АПК и финансовую помощь муниципалитетам в рамках единой субсидии. Как сообщает краевое Заксобрание, после принятия поправок параметры дефицита и государственного долга не изменились.

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