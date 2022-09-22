Депутат Госдумы от Пермского края планирует уехать в Донбасс для оказания профессиональной помощи

Фото: zsperm.ru

Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских попросилась добровольцем на Украину. Свою просьбу направить ее в Донбасс она направила 21 сентября на имя спикера ГД РФ Вячеслава Володина. В документе, опубликованном в ТГ «Вежливые люди», Ирина Валентиновна поясняет: «За время своей профессиональной деятельности имею опыт практической педагогической деятельности, создала «с ноля» и одиннадцать лет возглавляла муниципальный общеобразовательный пермский лицей.

Являясь кандидатом психологических наук, практикую как детский психолог, а также специалист в организации грамотной психолого-педагогической среды общеобразовательной школы».

Кстати, Ирина Ивенских непосредственно участвовала в организации отдыха детей из ЛНР и ДНР в образовательном лагере в Пермском крае.

Напомним также, Ирина Валентиновна работала директором лицея № 10 в Перми. Была вице-премьером краевого правительства, депутатом Законодательного собрания Пермского края. В 2021 году стала депутатом Госдумы от Пермского края.

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